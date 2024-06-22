Прощание с Егором Зайцевым: эмоциональные моменты и дочь, которая долго не могла подойти к телу отца

И вот родные и близкие простились с Егором Зайцевым, который умер от онкологии в 64 года. Первой на прощании с Егором Зайцевым появилась его вдова – Екатерина, которая с тяжелым сердцем встречала катафалк.
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