Адвокат Федотова рассказал о состоянии здоровья вратаря

Вратарь Иван Федотов, госпитализированный после призыва на воинскую службу, идет на поправку. Алексей Пономарев, адвокат вратаря сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, рассказал, как чувствуют себя его клиент после госпитализации.