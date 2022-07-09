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Адвокат Федотова рассказал о состоянии здоровья вратаря

Адвокат Федотова рассказал о состоянии здоровья вратаря

Вратарь Иван Федотов, госпитализированный после призыва на воинскую службу, идет на поправку. Алексей Пономарев, адвокат вратаря сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, рассказал, как чувствуют себя его клиент после госпитализации.

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