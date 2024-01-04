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Брисбен (ATP). 1/4 финала. Сафиуллин поборется с Арнальди, Надаль – с Томпсоном, Руне сыграет с Даквортом, Димитров – с Хиджикатой

Рафаэль Надаль встретится с Джорданом Томпсоном. Сетка турнира здесь. Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 31 декабря 2023 – 7 января 2024 ATP 250 Призовой фонд – 661 585 долларов Открытые корты, хард 1/4 финала Роман Сафиуллин (Россия)  Маттео Арнальди (Италия) Дата проведения 5 января, 05.

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