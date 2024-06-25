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Юрист Соловьёв: Ассанж — символ свободной журналистики

В интервью журналистам профессор, доктор юридических наук Иван Соловьёв отметил, что Джулиан Ассанж стал символом свободной журналистики и уже давно перерос статус простого обвиняемого, которого преследуют власти США.

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