Юрист Соловьёв: Ассанж — символ свободной журналистики

В интервью журналистам профессор, доктор юридических наук Иван Соловьёв отметил, что Джулиан Ассанж стал символом свободной журналистики и уже давно перерос статус простого обвиняемого, которого преследуют власти США.
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