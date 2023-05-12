За рулём

39 подписчиков

Свежие комментарии

  • Pussy Licker
    Ещё в три девятом царстве возобновите производствоHyundai ищет вари...
  • BaTaNya BaTaNya
    В полосу или на полосу?Никогда не заезжа...
  • Владимир Никитееко
    И в чем смысл то? Безопаснее станет? Чет у меня большие сомнения. Видимо кому-то надо оправдать своё место, вот и выд...На круг будем въе...

Штрафы за среднюю скорость: как избежать?

Штрафы за среднюю скорость: как избежать?

— Cохранится ли необходимость в радар-детекторах, если комплексы контроля начнут отслеживать именно среднюю скорость, а потому вообще ничего не будут излучать? — Разумеется, при отсутствии излучения детектирование бесполезно, и эта функция отомрет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх