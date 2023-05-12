Штрафы за среднюю скорость: как избежать?

— Cохранится ли необходимость в радар-детекторах, если комплексы контроля начнут отслеживать именно среднюю скорость, а потому вообще ничего не будут излучать? — Разумеется, при отсутствии излучения детектирование бесполезно, и эта функция отомрет.
— Cохранится ли необходимость в радар-детекторах, если комплексы контроля начнут отслеживать именно среднюю скорость, а потому вообще ничего не будут излучать? — Разумеется, при отсутствии излучения детектирование бесполезно, и эта функция отомрет.
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