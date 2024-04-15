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В Набережных Челнах назвали дату окончания отопительного сезона

В Набережных Челнах назвали дату окончания отопительного сезона

В Набережных Челнах определили дату окончания отопительного сезона. Как сообщил на аппаратном совещании начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов, тепло отключат 22 апреля.

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