В Набережных Челнах назвали дату окончания отопительного сезона

В Набережных Челнах определили дату окончания отопительного сезона. Как сообщил на аппаратном совещании начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов, тепло отключат 22 апреля.
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