«Извращенная благодарность»: о чем говорит поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины

У нас в стране - это нормальная тема, друзья все - белорусы, сербы, китайцы, болгары были и поляки были, только когда им что-то давали, а потом все хотят большего и уже им мало, это философия жизни. Но дают от страны, народа, от нас с Вами. Не от себя. Это просто, давать не свое. Ну, а нам, как говорится, что осталось. Не обессудьте. На всех не хватает.

Скиф Туран

ЛУКАШЕНКО НЕ ДРУГ И НЕ СОЮЗНИК РОССИИ⁠⁠ Сейчас, когда в по всей стране вспыхнули протесты, Лукашенко часто звонит Путину, яростно вертится ужом и притворяется союзником и защитником России. Это враньё, такое же циничное и наглое, как и его «80%» на выборах. Просто перечислю некоторые факты: • За годы своего правления Лукашенко тихо зачистил в нашей стране всю пророссийскую оппозицию. Всё патриотическое движение — это его карманные марионетки. Ещё вчера они поливали дерьмом Путина и Россию за то, что, дескать, «они хотят нагнуть батьку», а сейчас все перекрасились. • Ещё несколько месяцев назад государственные СМИ ругали альтернативных кандидатов как ставленников России, рассказывали, как они хотят продать Синеокую Беларусь коварным российским олигархам, а сейчас этих же людей ругают как националистов и шпионов Запада. До протестов Россия часто фигурировала в госпропаганде как угроза белорусской независимости. • Именно по воле Лукашенко блокировались все инициативы по интеграции, намеченные при создании союзного государства. Лукашенко всегда заигрывал между Россией и ЕС, и как только ему не удавалось получить от России то, что ему хотелось, несмотря на уже полученные огромные дотации из российского бюджета, он начинал переговоры с представителями Европейского Союза. • Лукашенко не признал ни присоединение Крыма, ни независимость Южной Осетии и Абхазии. • На белорусов- добровольцев, отправившихся на помощь Донбассу и Луганску были заведены уголовные дела. В разгар событий в Новороссии из продажи были убраны георгиевские ленточки, даже на 9 мая их приходилось покупать чуть ли не подпольно. • Лукашенко создал в Белоруссии самый настоящий фашистский режим. То, что его каратели делали и делают с простыми людьми, сравнимо с тем, что делали нацисты во время Великой Отечественной войны. То, что он притворяется при этом защитником интересов России, вносит раскол в дружбу между белорусским и русским народами