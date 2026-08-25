ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 714 подписчиков

«Извращенная благодарность»: о чем говорит поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины

«Извращенная благодарность»: о чем говорит поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поздравил Украину с Днем независимости. Он заявил, что, несмотря на геополитические потрясения, будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Сартин
У нас в стране - это нормальная тема, друзья все - белорусы, сербы, китайцы, болгары были и поляки были, только когда им что-то давали, а потом все хотят большего и уже им мало, это философия жизни. Но дают от страны, народа, от нас с Вами. Не от себя. Это просто, давать не свое. Ну, а нам, как говорится, что осталось. Не обессудьте. На всех не хватает.
Ответить
4 н.
Виталий Золотухин
Оксана Иванова
А что такого он сказал? Россия разве не хочет иметь дружественные отношения с Украиной? Об этом не раз заявлял наш президент. Другое дело, когда они наступят.......
Искусственно созданного образования под названием &quot;укрАина&quot;, на испокон веков нашей русской земле, не должно быть на политической карте мира. Добивать и тотально зачищать: &quot;украинствО&quot;, нацистов, фашистов, сатанистов, вероотступников. &quot;Врага нельзя оставлять живым на поле боя: недорубленный лес опять вырастает!&quot;  А.В. Суворов. Добивать и тотально зачищать!!!
Ответить
4 н.
Скиф Туран
ЛУКАШЕНКО НЕ ДРУГ И НЕ СОЮЗНИК РОССИИ⁠⁠   Сейчас, когда в по всей стране вспыхнули протесты, Лукашенко часто звонит Путину, яростно вертится ужом и притворяется союзником и защитником России.   Это враньё, такое же циничное и наглое, как и его «80%» на выборах.   Просто перечислю некоторые факты:   • За годы своего правления Лукашенко тихо зачистил в нашей стране всю пророссийскую оппозицию. Всё патриотическое движение — это его карманные марионетки. Ещё вчера они поливали дерьмом Путина и Россию за то, что, дескать, «они хотят нагнуть батьку», а сейчас все перекрасились. • Ещё несколько месяцев назад государственные СМИ ругали альтернативных кандидатов как ставленников России, рассказывали, как они хотят продать Синеокую Беларусь коварным российским олигархам, а сейчас этих же людей ругают как националистов и шпионов Запада. До протестов Россия часто фигурировала в госпропаганде как угроза белорусской независимости. • Именно по воле Лукашенко блокировались все инициативы по интеграции, намеченные при создании союзного государства. Лукашенко всегда заигрывал между Россией и ЕС, и как только ему не удавалось получить от России то, что ему хотелось, несмотря на уже полученные огромные дотации из российского бюджета, он начинал переговоры с представителями Европейского Союза. • Лукашенко не признал ни присоединение Крыма, ни независимость Южной Осетии и Абхазии. • На белорусов- добровольцев, отправившихся на помощь Донбассу и Луганску были заведены уголовные дела. В разгар событий в Новороссии из продажи были убраны георгиевские ленточки, даже на 9 мая их приходилось покупать чуть ли не подпольно. • Лукашенко создал в Белоруссии самый настоящий фашистский режим. То, что его каратели делали и делают с простыми людьми, сравнимо с тем, что делали нацисты во время Великой Отечественной войны. То, что он притворяется при этом защитником интересов России, вносит раскол в дружбу между белорусским и русским народами
Ответить
4 н.