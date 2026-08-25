Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поздравил Украину с Днем независимости. Он заявил, что, несмотря на геополитические потрясения, будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия.
«Извращенная благодарность»: о чем говорит поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины
Комментарии
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Михаил Сартин
У нас в стране - это нормальная тема, друзья все - белорусы, сербы, китайцы, болгары были и поляки были, только когда им что-то давали, а потом все хотят большего и уже им мало, это философия жизни. Но дают от страны, народа, от нас с Вами. Не от себя. Это просто, давать не свое. Ну, а нам, как говорится, что осталось. Не обессудьте. На всех не хватает.
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4 н.
Виталий Золотухин
Оксана Иванова
А что такого он сказал? Россия разве не хочет иметь дружественные отношения с Украиной? Об этом не раз заявлял наш президент. Другое дело, когда они наступят.......
Искусственно созданного образования под названием "укрАина", на испокон веков нашей русской земле, не должно быть на политической карте мира. Добивать и тотально зачищать: "украинствО", нацистов, фашистов, сатанистов, вероотступников. "Врага нельзя оставлять живым на поле боя: недорубленный лес опять вырастает!" А.В. Суворов. Добивать и тотально зачищать!!!
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4 н.
Скиф Туран
ЛУКАШЕНКО НЕ ДРУГ И НЕ СОЮЗНИК РОССИИ Сейчас, когда в по всей стране вспыхнули протесты, Лукашенко часто звонит Путину, яростно вертится ужом и притворяется союзником и защитником России. Это враньё, такое же циничное и наглое, как и его «80%» на выборах. Просто перечислю некоторые факты: • За годы своего правления Лукашенко тихо зачистил в нашей стране всю пророссийскую оппозицию. Всё патриотическое движение — это его карманные марионетки. Ещё вчера они поливали дерьмом Путина и Россию за то, что, дескать, «они хотят нагнуть батьку», а сейчас все перекрасились. • Ещё несколько месяцев назад государственные СМИ ругали альтернативных кандидатов как ставленников России, рассказывали, как они хотят продать Синеокую Беларусь коварным российским олигархам, а сейчас этих же людей ругают как националистов и шпионов Запада. До протестов Россия часто фигурировала в госпропаганде как угроза белорусской независимости. • Именно по воле Лукашенко блокировались все инициативы по интеграции, намеченные при создании союзного государства. Лукашенко всегда заигрывал между Россией и ЕС, и как только ему не удавалось получить от России то, что ему хотелось, несмотря на уже полученные огромные дотации из российского бюджета, он начинал переговоры с представителями Европейского Союза. • Лукашенко не признал ни присоединение Крыма, ни независимость Южной Осетии и Абхазии. • На белорусов- добровольцев, отправившихся на помощь Донбассу и Луганску были заведены уголовные дела. В разгар событий в Новороссии из продажи были убраны георгиевские ленточки, даже на 9 мая их приходилось покупать чуть ли не подпольно. • Лукашенко создал в Белоруссии самый настоящий фашистский режим. То, что его каратели делали и делают с простыми людьми, сравнимо с тем, что делали нацисты во время Великой Отечественной войны. То, что он притворяется при этом защитником интересов России, вносит раскол в дружбу между белорусским и русским народами
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4 н.
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