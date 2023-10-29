Артиллерист ВС РФ рассказал об успешном сдерживании атак ВСУ в сторону Токмака

Командир гаубичной батареи Д-30 с позывным «Гора» рассказал 29 октября, что артиллеристы 1430-го полка Вооруженных сил (ВС) России регулярно отражают атаки украинских боевиков в районе Токмака Запорожской области.
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