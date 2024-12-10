Журналист Боуз: Россия и Украина будут неразрывно связаны по окончании конфликта

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X выразил мнение, что после окончания конфликта российская и украинская стороны будут прочно связаны в самых разных аспектах «Они по-прежнему будут иметь общую историю, религию, народ и в миллионах аспектов будут неразрывно связаны», — написал он.
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