Журналист Боуз: Россия и Украина будут неразрывно связаны по окончании конфликта

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X выразил мнение, что после окончания конфликта российская и украинская стороны будут прочно связаны в самых разных аспектах «Они по-прежнему будут иметь общую историю, религию, народ и в миллионах аспектов будут неразрывно связаны», — написал он.