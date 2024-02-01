FT: лидеры ЕС выяснят отношения с премьером Венгрии Орбаном из-за помощи Украине

Лидеры стран Европейского союза на специальной встрече 1 февраля предпримут последнюю попытку переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить выделение Украине помощи от ЕС в размере €50 млрд.
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