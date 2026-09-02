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Воронежские новости

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Рынок ИИ-аватаров динамично расширяется

Рынок ИИ-аватаров динамично расширяется

Прогнозы по объёму рынка ИИ-аватаров на 2025 год сильно разнятся из-за разных подходов к расчётам, но эксперты сходятся в том, что сектор быстро растёт.

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