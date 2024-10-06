Грибы и яйца. Кто бы мог подумать, что будет настолько вкусно

Чтобы приготовить изысканные запеченные яйца с грибами и лепешкой, не нужно быть шеф-поваром. Всего лишь обжарьте шампиньоны с чесноком, добавьте ароматные травы и разложите все по сковороде с кусочками лепешки.
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