Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию в Токио

С 13 по 16 апреля в Токио пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию. На турнире выступят Япония, Южная Корея, США, Канада, Италия и Франция.
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