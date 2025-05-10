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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» Головина сыграет на общем этапе ЛЧ-2025/26. В этом сезоне команда дошла до стыков

«Монако» Головина сыграет на общем этапе ЛЧ-2025/26. В этом сезоне команда дошла до стыков

Команда Ади Хюттера, за которую выступает Александр Головин, гарантировала себе место в первой тройке в чемпионате Франции.

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