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Названы обследования, необходимые для выявления болезней сердца и нарушений углеводного обмена

Названы обследования, необходимые для выявления болезней сердца и нарушений углеводного обмена

Доктор медицинских наук, профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения ФМБА России, врач-эндокринолог и врач-диетолог Мария Матвеева рассказала, какие обследования нужно проходить, чтобы выявить нарушения углеводного обмена или сердечно-сосудистые заболевания.

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