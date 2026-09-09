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В России изменится порядок назначения страховых пенсий по старости: как и когда

В России изменится порядок назначения страховых пенсий по старости: как и когда

С 1 января 2027 года в России страховые пенсии по старости, включая досрочные, будут назначаться автоматически – то есть без каких-либо требований данных от получателя.

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