Вот ведь в кинофильме «Мертвый сезон» очень хорошо показано, как мы умели шпионить «тогда», а вот про режим Асада в Сирии так ничего толком за столько лет и не узнали… А ведь по положению мы господа? Не так ли? «Господа, надеюсь, нет возражений против такого выражения? Хотя мы и не господа положения, но по положению мы господа».