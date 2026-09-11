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Царьград

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Алина Романова раскрыла секреты выращивания гигантской тыквы

Алина Романова раскрыла секреты выращивания гигантской тыквы

Алина Романова из России вырастила гигантскую тыкву благодаря регулярному уходу. Она делится секретами успешного выращивания: полив, подкормка и внимательное наблюдение за растением на протяжении всего периода выращивания.

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