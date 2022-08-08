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Ни санитарной книжки, ни трудового договора: в кафе Уссурийска трудятся нелегалы

Ни санитарной книжки, ни трудового договора: в кафе Уссурийска трудятся нелегалы

В ходе рейдов по выявлению неформальной занятости специалисты обследовали 142 организации на предмет соблюдения трудового законодательства.

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