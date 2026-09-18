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Царьград

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Студенты ВлГУ взяли серебро на всероссийском турнире по самбо

Студенты ВлГУ взяли серебро на всероссийском турнире по самбо

Во Владимирской области команда местного госуниверситета заняла второе место на всероссийских соревнованиях по самбо.

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