В 2023 году на Урале смертность на 45% превысила рождаемость

По итогам 2023 года в Свердловской области сохранилась естественная убыль населения. По данным Свердловскстата, в прошлом году на Урале родилось 38 529 человек, скончались – 55 929, таким образом, убыль составила 17 400 человек.
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