Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Мирра Андреева сыграет с Соболенко

Матч начнется в 21:00 мск. Сетка здесь. BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США 5 – 16 марта 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, хард Финал Арина Соболенко (Беларусь) Мирра Андреева (Россия) Дата проведения 16 марта, 21.
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