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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
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    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
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Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Мирра Андреева сыграет с Соболенко

Матч начнется в 21:00 мск. Сетка здесь. BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США 5 – 16 марта 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, хард Финал Арина Соболенко (Беларусь)  Мирра Андреева (Россия) Дата проведения 16 марта, 21.

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