Бизнес-омбудсмен Москвы выступила спикером «Международного дня торговли-2023»

На седьмой российский внешнеэкономический Форум сотрудничества и партнерства собрались свыше 400 практиков ВЭД, бизнес, органы госвласти, зарубежные партнеры из стран Латинской Америки, ОАЭ, Вьетнама, Таджикистана и других государств.