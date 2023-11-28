Бизнес-омбудсмен Москвы выступила спикером «Международного дня торговли-2023»

На седьмой российский внешнеэкономический Форум сотрудничества и партнерства собрались свыше 400 практиков ВЭД, бизнес, органы госвласти, зарубежные партнеры из стран Латинской Америки, ОАЭ, Вьетнама, Таджикистана и других государств.
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