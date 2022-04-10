Пеп Гвардиола: «У «Ливерпуля» невероятная тройка превратилась в пятерку с Диасом и Жотой. У «Сити» нет форварда, но мы все равно много забиваем»

Пеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящей игре с «Ливерпулем». «Конечно, сейчас все иначе, ведь мы знаем, что осталось всего семь матчей, и мы лишь на одно очко впереди.
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