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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Барсы» 16 побед в 29 матчах на «Бернабеу» с 2004 года. До этого было 13 в 74 играх

С 2004 года «блауграна» одержала 16 побед на «Сантьяго Бернабеу» в 29 играх (3 ничьих и 10 поражений).

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