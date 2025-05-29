Дональд Трамп vs Сирил Рамафоса. Теперь на прицеле у Вашингтона - ЮАР Неслабое звеноНепросто понять, какое продолжение получит незавершённый февральский спор США с ЮАР по национальному вопросу.
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Дональд Трамп vs Сирил Рамафоса. Теперь на прицеле у Вашингтона - ЮАР Неслабое звеноНепросто понять, какое продолжение получит незавершённый февральский спор США с ЮАР по национальному вопросу.
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