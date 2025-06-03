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Полиция накрыла в Челябинске две вебкам-студии

Полиция накрыла в Челябинске две вебкам-студии

В Челябинске полиция прикрыла две порно-студии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники подразделений уголовного розыска и по борьбе с киберпреступлениями задержали участников деятельности двух вебкам-студий, распространявших в сети Интернет медиаматериалы приватного содержания.

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