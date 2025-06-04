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Позитив для оптимистов

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  • brigadier21 Snytsarienko
    Меньше ля-ля-ля и больше дела. Договариваются только с сильными, способными реализовать любой сценарий в любой точке ...Последствия удара...
  • Александра Савина
    Полностью с вами согласна, хоть они и относятся к РОССИИ, но видно воспитаны с ненавистью к русским и к героям РОССИИ«Вы серьезно? За ...
  • ПавелЗзаварзин
    Дикари не могут знать значение вечного огня, они думают, что это костёр... Дичь!!!«Вы серьезно? За ...

Зеленский отомстил за унижение в Белом доме: Трамп перехитрил самого себя

Зеленский отомстил за унижение в Белом доме: Трамп перехитрил самого себя

Террористическая атака на Россию, предпринятая киевским режимом 1 июня, породила в западной прессе не только волну истерической русофобской радости, но и интригу: знал или не знал Вашингтон заранее об украинском ударе? Сообщения поступают противоречивые, но все они, как ни парадоксально, обнуляют значение администрации Трампа в качестве посредника и гаранта каких-либо мирных переговоров.

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