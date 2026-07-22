Где в Ялте можно зарядить телефоны и найти Центры содействия ✅ Центры содействия: ▫️г. Ялта, пл. Советская, 1; ▫️пгт Гурзуф, ул.
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Где в Ялте можно зарядить телефоны и найти Центры содействия ✅ Центры содействия: ▫️г. Ялта, пл. Советская, 1; ▫️пгт Гурзуф, ул.