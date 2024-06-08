Американцы упорствуют в своей глупости. Украина для США – полный ноль. И ради нее они решили взять Россию на слабо

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Врам Тавризов

Словесные обещалки разместить- не означают потом привести в действие В лучшем случае для всего мира - это пожить США и другим с 10 лет под угрозой нашего ЯО или ТЯО, в худшем - применить с последствиями мировых катастроф, где могут выжить только аборигены с островов в океанах А воевать чужими руками мы как-то непривычны, все равно будем сами все что надо делать