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СФР: выписка о пенсии приходит на «Госуслуги» с 45 лет мужчинам и с 40 женщинам

СФР: выписка о пенсии приходит на «Госуслуги» с 45 лет мужчинам и с 40 женщинам

Выписка со сведениями о будущей пенсии начинает автоматически приходить на портал «Госуслуги» мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет.

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