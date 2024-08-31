РИА Новости: следствие возбудило новое дело о покушении на Симоньян и Собчак

В рамках дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак следствие возбудило новое уголовное дело по факту участия и организации, которая в России признана террористической.
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