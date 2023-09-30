Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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За год 2,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта

За год 2,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта

С момента воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией за год 2,2 миллиона человек, проживающих на этих территориях, получили российские паспорта.

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