Неосторожное обращение с огнем стало причиной гибели пенсинерки В Новоаннинском накануне в сгоревшем частном доме нашли труп женщины, которая не смогла выбраться из огня из-за инвалидности, сообщает V102.
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Неосторожное обращение с огнем стало причиной гибели пенсинерки В Новоаннинском накануне в сгоревшем частном доме нашли труп женщины, которая не смогла выбраться из огня из-за инвалидности, сообщает V102.