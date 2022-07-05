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Как на Русском Севере делали топорщину и что ещё известно про народные ремёсла прошлого

Как на Русском Севере делали топорщину и что ещё известно про народные ремёсла прошлого

Русский север ассоциируется у нас с непростыми природными условиями, свободными, пусть и суровыми людьми, сложной и драматичной борьбой вечевых республик за независимость… и, конечно, многочисленными и разнообразными художественными ремеслами.

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