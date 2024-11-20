Крым – это наше ещё не всё Бывший город Жданов – Мариуполь и его окрестности, наряду с представителями многих других национальностей, населяют и так называемые мариупольские греки, большинство из которых, на самом деле, урумы.
Не татарин и не грек, просто южный человек
Комментарии
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В
Валерий
"Специалисты" в сфере межнациональных отношений в России вновь пытаются в наше сложное время "решить" эту проблему. Так предложенная нам статья подводит к тому, что "российские власти, должны озаботиться вопросом репатриации урумов и румеев в Крым на льготных условиях".
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