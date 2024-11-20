БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не татарин и не грек, просто южный человек

Не татарин и не грек, просто южный человек

Крым – это наше ещё не всё Бывший город Жданов – Мариуполь и его окрестности, наряду с представителями многих других национальностей, населяют и так называемые мариупольские греки, большинство из которых, на самом деле, урумы.

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Комментарии
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Валерий
&quot;Специалисты&quot; в сфере межнациональных отношений в России вновь пытаются в наше сложное время  &quot;решить&quot; эту проблему. Так предложенная нам статья подводит   к тому, что &quot;российские власти,  должны озаботиться вопросом репатриации урумов и румеев в Крым на льготных условиях&quot;.
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