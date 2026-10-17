Российские войска регулярно обстреливают ракетами и БПЛА-камикадзе энергообъекты в Киеве, Харькове и других городах, веерные отключения электроэнергии и водоснабжения захлестнули значительную часть Украины.
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