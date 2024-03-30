FP: Польша может заблокировать путь Украины в ЕС

Беспошлинный доступ Украины к европейскому рынку, в частности украинских сельскохозяйственных товаров, вызывает недовольство многих европейских стран, такая ситуация может привести к блокировке вступления Украины в ЕС.
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