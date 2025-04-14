Более 460 столичных школ помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

Такой подход к социальной ответственности формирует у детей чувство эмпатии и гражданской позиции Столичные школы активно поддерживают участников специальной военной операции и жителей новых территорий, собирая гуманитарные грузы, отправляя письма и открытки, а также изготавливая маскировочные сети и окопные свечи, передает портал мэрии Москвы.