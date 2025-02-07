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Квартира, дом, дача

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Соседи мечты: 15+ историй о доброте, которые вернут веру в человечество

Соседи мечты: 15+ историй о доброте, которые вернут веру в человечество

Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: «Какими же бывают соседи?» Кто-то рассказывает о шумных вечеринках за стенкой, кто-то жалуется на долгие ремонты, а у кого-то истории и вовсе напоминают сюжеты из триллеров.

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