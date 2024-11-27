В США сообщили о тайном запросе Байдена на $24 млрд, в том числе для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден направил конгрессу тайный запрос о выделении дополнительно $24 млрд на восполнение запасов американского Минобороны, а также для Украины, пишет Politico со ссылкой на документ бюджетного управления Белого дома.
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