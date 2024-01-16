Журова не исключила, что Макрон запретит атлетам из России въезд на Игры-2024

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя обращение сейма Латвии к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой запретить российским спортсменам въезд в страну для участия в Олимпийских играх - 2024, которые пройдут в Париже, заявила, что французский лидер действительно может принять такое решение.