Журова не исключила, что Макрон запретит атлетам из России въезд на Игры-2024

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя обращение сейма Латвии к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой запретить российским спортсменам въезд в страну для участия в Олимпийских играх - 2024, которые пройдут в Париже, заявила, что французский лидер действительно может принять такое решение.
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