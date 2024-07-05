Стихийная свалка образовалась в калужской деревне на месте бывшей мусорки

Жители калужской деревни не смирились с тем, что их лишили одной из мусорных площадок и устроили на ее месте стихийную свалку различных отходовЖители калужской деревни не смирились с тем, что их лишили одной из мусорных площадок и устроили на ее месте стихийную свалку различных отходов.