Стихийная свалка образовалась в калужской деревне на месте бывшей мусорки

Жители калужской деревни не смирились с тем, что их лишили одной из мусорных площадок и устроили на ее месте стихийную свалку различных отходовЖители калужской деревни не смирились с тем, что их лишили одной из мусорных площадок и устроили на ее месте стихийную свалку различных отходов.
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