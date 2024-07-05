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Калужские новости

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Стихийная свалка образовалась в калужской деревне на месте бывшей мусорки

Стихийная свалка образовалась в калужской деревне на месте бывшей мусорки

Жители калужской деревни не смирились с тем, что их лишили одной из мусорных площадок и устроили на ее месте стихийную свалку различных отходовЖители калужской деревни не смирились с тем, что их лишили одной из мусорных площадок и устроили на ее месте стихийную свалку различных отходов.

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