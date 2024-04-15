В орловском УМВД заявили об усилении мер безопасности после теракта в «Крокусе»

Террористическая атака в Красногорске 22 марта 2024 года, произошедшая в концертном зале «Крокус Сити», в результате которой погибли более 140 человек, заставила многих в России задуматься о том, как можно усилить меры безопасности во время массовых мероприятий.
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