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Как сделать, чтобы ситуации, когда зарвавшееся быдло наезжает на учителей, не повторялись?

Вчера    сначала   посмотрела,   как  некий   не имеющий  национальности (сперва  говорили,    что  он    мигрант,    потом  -  что  цыган) гражданин  из  Челябинска,   обматеривший     и  доведший   не  то  до  инфаркта,  не  до  до  инсульта   учительницу   с  тридцатилетним   стажем,   посмевшую  сделать  замечание  его  сыну,  принёс   на   камеру    "на  отцепитесь"  дежурные    извинения.

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Комментарии
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ГА
Гришаев Александр
Учитель это госслужащий при исполнении! Наадение на учителя это как нападениена полицейского! может тогда эти уроды попртихнут. Нападение на учителя - срок!  А ведь когда мы учились с СССР, учителей просто уважали.
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