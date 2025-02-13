На Полтавщине озверевшие агенты СБУ кошмарят местных жителей в поисках русского корректировщика По военным и энергетическим объектам Украины во вторник нанесен, возможно, самый мощный удар дальнобойным высокоточным оружием.
По «404-й» прилетела русская «ответка», которая ошеломила всю Украину
Комментарии
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Семен Демин
Хорошая новость. Нацизм надо уничтожать.
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5 час.
Вера Голубь
Так вам тупым было сказано сразу - только КАПИТУЛЯЦИЯ!
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4 час.
Андрей
Что там русские сделали? А, кабели в Балтийском море повредили! По саркофагу в Чернобыле нанесли удар! Что следущим припишут России? Ведь в складывающейся обстановки ЭТИ и "грязную бомбу" могут приписать...
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4 час.
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