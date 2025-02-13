По «404-й» прилетела русская «ответка», которая ошеломила всю Украину

Так вам тупым было сказано сразу - только КАПИТУЛЯЦИЯ!

Андрей

Что там русские сделали? А, кабели в Балтийском море повредили! По саркофагу в Чернобыле нанесли удар! Что следущим припишут России? Ведь в складывающейся обстановки ЭТИ и "грязную бомбу" могут приписать...