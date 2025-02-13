☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Pchibyla
    Никаких амнистий ! Вы сума сошли ???? Террорист на террористе и террористом погоняет ! Уже ГЕНЕРАЛА взорвали , после ...670 тысяч нелегалов!
  • Андрей
    Что там русские сделали? А, кабели в Балтийском море повредили! По саркофагу в Чернобыле нанесли удар! Что следущим п...По «404-й» прилет...
  • Вера Голубь
    Так вам тупым было сказано сразу - только КАПИТУЛЯЦИЯ!По «404-й» прилет...

По «404-й» прилетела русская «ответка», которая ошеломила всю Украину

По «404-й» прилетела русская «ответка», которая ошеломила всю Украину

  На Полтавщине озверевшие агенты СБУ кошмарят местных жителей в поисках русского корректировщика По военным и энергетическим объектам Украины во вторник нанесен, возможно, самый мощный удар дальнобойным высокоточным оружием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Хорошая новость. Нацизм надо уничтожать.
Ответить
5 час.
Вера Голубь
Так вам тупым было сказано сразу - только КАПИТУЛЯЦИЯ!
Ответить
4 час.
Андрей
Что там русские сделали? А, кабели в Балтийском море повредили! По саркофагу в Чернобыле нанесли удар! Что следущим припишут России? Ведь в складывающейся обстановки ЭТИ и &quot;грязную бомбу&quot; могут приписать...
Ответить
4 час.
наверх