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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов не ожидает проблем в отношениях с НХЛ при независимости КХЛ: «Почему они должны вдруг менять правила? Переманивание игроков никому не выгодно»

Ранее КХЛ направила письмо в Федерацию хоккея России с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных соревнований.

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