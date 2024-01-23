Студенты‑медики Подмосковья проходят практику в областном онкодиспансере

РИАМО - 23 янв. Двадцать студентов Государственного университета просвещения проходят медицинскую практику на базе Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
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