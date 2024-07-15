Минпромторг разработал «пошаговую» индексацию утильсбора на машины

Поэтапная индексация утильсбора будет действовать для различных легковых и грузовых автомобилей, а также некоторых видов дорожно-строительной техникиМинпромторг разработал «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили, автобусы и спецтехнику до 2030 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии