Минпромторг разработал «пошаговую» индексацию утильсбора на машины

Поэтапная индексация утильсбора будет действовать для различных легковых и грузовых автомобилей, а также некоторых видов дорожно-строительной техникиМинпромторг разработал «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили, автобусы и спецтехнику до 2030 года.