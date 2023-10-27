В Самаре продолжаются рейды по мигрантам

Вместе с сотрудниками ОМОН полицейские проверяли документы и выявляли нарушения.Так, согласно информации ГУ МВД России по Самарской области, рано утром 27 октября полицейские работали на одном из объектов на территории Кировского района.
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